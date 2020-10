Ve 30, 40, 50 i 60 nevypadají na svůj věk. Seznam triků, kam až jsou známé osobnosti schopné zajít

Je to k vzteku, když v televizi nebo na obálkách časopisů vídáme stejně staré slavné ženy, ale hádáme jim minimálně o 10 let méně než sobě. Přečtěte si triky slavných, a co všechno jsou schopné pro svou dokonalost udělat.

Ve 30, 40, 50 i 60 nevypadají na svůj věk. Seznam triků, kam až jsou známé osobnosti schopné zajít Foto: Klinika YES VISAGE

Moderátorka Iva Kubelková (43) nedá dopustit na ošetření vlastní plazmou, které vylepšuje kvalitu pokožky a působí jako výborná prevence stárnutí pleti. Dalším zázrakem moderní doby je kyselina hyaluronová, která intenzivně hydratuje, zacelí vrásky a zároveň navrací ztracený objem, mladistvost a kontury ve tváři. „Mysleli si, že mám pořád trápení kvůli vrásce „mračivce“ na čele. Tak jsem ji vyřešila,“ prozradila Iva Kubelková právě o výplni kyselinou. Iva Kubelková FOTO: Klinika YES VISAGE Zpěvačka Kamila Nývltová (31) díky ní zase snadno vyřešila dědičné kruhy pod očima. „Tyto zákroky jsou rychlé a účinné, téměř bezbolestné a bez nutnosti rekonvalescence. Ideální prevencí vrásek v oblasti čela a kolem očí, které se objevují už ve třiceti, je botox. Ten však skvěle funguje i ve vyšším věku, kdy zamezuje dalšímu prohlubování vrásek.“ vysvětluje MUDr. Tereza Gabryšová z Kliniky YES VISAGE. Kamila Nývltová FOTO: Klinika YES VISAGE Čtyřicítka nemusí být problém V případě, že vaše pleť uvadá rychleji, než byste chtěli - nosoretní vrásky jsou hlubší a koutky úst začínají klesat směrem dolů, pak je kombinace s niťovým liftingem ideální volbou. Nitky se vstřebají a zanechají jen zpevněný obličej. Takové zpevnění čela a zvýraznění kontury rtů, která se s věkem ztrácí, absolvovala i herečka Alice Bendová (46). „Upřednostňuji jen přirozené lehké zvýraznění či hydrataci rtů. Hezké rty jsou věc, kterou si, myslím, každá žena zaslouží,“ vysvětluje MUDr. Milan Junášek. Více o zákrocích na www.yesvisage.cz. Alice Bendová FOTO: Klinika YES VISAGE Simona Krainová (47) pleť poctivě a pravidelně vyživuje plazmaliftingem. „Je to můj elixír mládí. Chodím také na botox, sice běžný zákrok, ale věřte mi, aby výsledek vypadal přirozeně, je důležité, kdo s ním pracuje. Proto jsem na Klinice YES VISAGE, kde všechny zákroky dělají s citem pro přirozenost,“ netají se Simona. Simona Krainová FOTO: Klinika YES VISAGE Ve skvělé kondici i v padesáti či šedesáti ,,Podstatně jednodušší je udržovat pleť v kondici výše zmíněnou trpělivou dlouhodobou péčí dermatologů pomocí neinvazivních a miniinvazivních zákroků, než posléze rekonstruovat to, co je mnohá léta zanedbávané. Pokud však už výkonů ve vyšším věku je potřeba, časté jsou operace očních víček a různé typy liftingů. Už pouhé odstranění padajících víček dokáže omladit obličej až o 10 let,“ vysvětluje MUDr. Martin Molitor, primář plastické chirurgie Kliniky YES VISAGE. Mladší nemusí být jen pleť na tváři, věk nemusí prozrazovat ani krk, dekolt či ruce. Kupříkladu o své ruce pomocí kyseliny hyaluronové v kombinaci s plazmou pečuje i skvěle vypadající herečka Zdena Studenková (63). Zdena Studenková FOTO: Klinika YES VISAGE Zázračný laser pro všechny Nejmodernějším a nejsilnějším laserem v Česku nechala zmizet první vrásky a žilky v obličeji i zpěvačka Tereza Kerndlová (34). „Laser Fotona SP Dynamis PRO vyřeší lifting, jizvy, pigmentace, znaménka, chloupky, chrápání i zpevnění vagíny či inkontinenci. U omlazení je ihned po ošetření jasně viditelný efekt a je tak skvělou volbou pro ty, kteří se zdráhají využít niťový lifting, výplně či skalpel, ale vyžadují razantnější účinek," vysvětluje Tereza Gabryšová. Více o nejúčinnějším laseru na www.yesvisage.cz/laser Tereza Kerndlová FOTO: Klinika YES VISAGE Podívejte se, jak proběhla proměna maminky malého školáčka, paní Dagmar: Proměna paní Dagmar - operace očních víček a omlazení obličeje Yes Visage a.s. TIP: Krásnější nyní se slevou! Většinu zákroků lze dnes již jednoduše absolvovat třeba i během obědové pauzy. Navíc podzim je nejideálnějším časem pro úpravy v obličeji. A nyní obzvláště! Na Klinikách YES VISAGE v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě nyní získáte populární laserová ošetření se slevou 15 % a ošetření kyselinou hyaluronovou se slevou až 30 %. Proč tedy nezjistit na nezávazné konzultaci zdarma, jak by tyto zákroky mohli pomoci i vám? Objednávky a více informací na webu kliniky na www.yesvisage.cz. A že omlazení pleti není jen výsadou celebrit ukazuje příběh paní Hanky, jejíž patronkou se stala zpěvačka Kamila Nývltová: Výplně, botox a laser 4D Yes Visage a.s.