Bolesti hlavy, teploty, dávivý kašel: Zpěvačka Hanka Křížková už 14 dní bojuje s koronavirem

Hanka Křížková také onemocněla. Michaela Feuereislová

„Musím říct, že bohužel stále bojuju, protože jsem se toho stále ještě nezbavila, a to už je dnes 14. den, kdy mi Covid vstoupil nezvaně do života,“ řekla nám zpěvačka, která se těšila do divadla a podobné zdravotní problémy vůbec nečekala.

„Začalo to zvýšenou teplotou, ze začátku nic dramatického, ale každý den se přidávaly další příznaky, bolesti hlavy, bolesti očí, ty byly velmi nepříjemné, nebo bolest zad,“ popsala výčet svých obtíží Hanka a zároveň pokračovala, že tím to rozhodně nekončilo.

„Asi 9. den se k tomu všemu přidala ještě šílená bolest žaludku a dávivý kašel. Velmi těžko se mi dýchá a jsem velmi zesláblá. Dnes první den nemám teplotu a modlím se, aby už vše odeznělo. Všem nám držím palce a přeji čtenářům Super.cz hodně zdraví a pevných nervů,” dodala závěrem zpěvačka, která by už začátkem listopadu měla nastoupit v Divadle Broadway ke zkoušení role Fortelné v muzikálu s hity Waldemara Matušky Láska nebeská. ■