Britský zpěvák (32) má nádor na mozku ve čtvrtém stadiu. Motivací bojovat je pro něj dcera a těhotná manželka

Tom Parker Profimedia.cz

„Společně zvýšíme povědomí o této hrozné nemoci a najdeme všechny možnosti léčby. Bude to těžký boj, ale s veškerou vaší láskou a podporou to zvládneme,“ dodal zpěvák i za svou ženu Kelsey. Ta po dcerce Aurelii (16 měs.) momentálně čeká druhé dítě.

V rozhovoru pro britský magazín OK! manželé uvedli, že lékař tumor popsal jako „ten nejhorší možný scénář“ a informoval je, že jde o terminální stadium.

Do nemocnice zpěvák jel v létě poté, co utrpěl dva záchvaty. „Zatáhli kolem mojí postele závěs a řekli mi, že jde o tumor na mozku. Jediné, co mi v tu chvíli prolétlo hlavou, bylo: A do haj*lu! Byl jsem v šoku. Je to glioblastom ve čtvrtém stadiu, řekli mi, že je to terminální stadium. Měl jsem co dělat, abych to v sobě zpracoval. Pořád se mi to ještě nepovedlo,“ svěřil Parker.

Na sociální síti uvedl, že se rozhodl svůj stav neskrývat, ale naopak o nemoci veřejně mluvit. ■