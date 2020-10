Jako když se topíte v sudu. Petr Čtvrtníček popsal svou zkušenost s koronavirem

Petr Čtvrtníček Michaela Feuereislová

Oblíbený herec a humorista si nejprve myslel, že nastydl. A jediné, co pociťoval, byla únava, kterou přičítal práci. Brzy se mu ale nemoc rozjela.

„Pak to člověka vezme do nějakých kleští, a vypadá to, že je to hodně pitomá chřipka. Najednou nemůžete dýchat, jako když se topíte v sudu. Neměl jsem to nijak dramatický, ale nebylo mi vůbec dobře a myslím, že lehounce vím, jak vypadá waterboarding (metoda mučení, při které se navozuje pocit topení, pozn.),“ řekl Čtvrtníček v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.

Zdravotní stav se mu zhoršoval a herec si nechtěl hrát na hrdinu. Při horečkách a zimnici si proto zavolal sanitku. V nemocnici pobyl asi týden.

Čtvrtníček prý nebojoval o život, jak se také psalo, ale nemoc pro něj rozhodně nebyla žádná procházka růžovou zahradou. Nemohl pořádně dýchat. „Boj o život vypadá úplně jinak, dobře mi určitě nebylo, vím, co to obnáší, ale měl jsem jenom kyslík, postupem času se to zlepšovalo,“ doplnil Čtvrtníček, který apeluje na to, aby se koronavirus nepodceňoval.

Už na jaře mu prý na covid zemřel kamarád, a tak má z nemoci respekt. „Není to žádná ostuda, srabáctví dát si ten vehikl na hubu a neprotestovat. Ono na tom něco je,“ uzavřel. ■