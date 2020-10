Co to má s obličejem? Madonna sdílela několik selfie a fanoušci se nestačili divit

Madonna Profimedia.cz

„Co to máš s tvářemi? To vůbec není dobré,“ divila se jedna z fanynek. „To je tak smutné, co se jí děje s obličejem,“ přisadil si jiný sledující. „Podívejte, co se jí to stalo. Madonna se zjevně bojí stárnout,“ dodal další.

Madonna momentálně pracuje na filmu o svém životě. Prozatím se pouze spekuluje o tom, kdo ztvární zpěvačku v období jejího mládí.

Popová královna se stále zotavuje po operaci kolene, které si poranila během turné Madame X. Kvůli zranění tehdy dokonce musela zrušit některé koncerty. Ještě v létě potřebovala k chůzi berle. V poslední době se ale na Instagramu ukazuje převážně vsedě, není tak jasné, jestli už se plně zotavila. ■