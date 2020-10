Noční teror u Ashley Graham: Čeho se slavná modelka s výraznými křivkami tak bojí, že budí i svého muže?

Ashley Graham Profimedia.cz

Plus size modelka Ashley Graham (32) se v pořad Red Table Talk Jady Pinkett Smith svěřila, co jí aktuálně dělá největší starosti.

Její syn Isaac Menelik Giovanni Ervin už má naučený režim spánku, ale to modelku nijak neuklidnilo. Naopak ji začaly trápit určité děsy, které její manžel označil za teror. „Teď už je Isaac vytrénovaný na spánkový režim a dávám ho do postýlky kolem osmé. Když si jdu pak lehnout já, zažívám vždy, jak říká můj manžel noční teror někdy mezi 12:30 a čtvrtou hodinou ranní,“ uvedla modelka.

„Najednou ve spánku začnu hledat svého syna a stále opakuji dokola: Kde je Isaac, kde jen je? Dívám se pod postel, převracím svého manžela a rozsvěcím světla. Děje se to každou noc, co to má být?“ uvedla Ashley v pořadu a dočkala se odpovědi, že toto tak ojedinělé není.

Psycholožka Ramani Durvasula děs ze ztráty dítěte okomentovala takto: „Tohle je naprosto přirozené a jsem ráda, že jste to zmínila. Tento stav se maminkám děje v prvním roce a někdy i dvou letech. Hladina hormonu kortizolu je totiž přirozeně vyšší a ony v sobě mají mnohem silnější ostražitost a určitý vnitřní poplach. A tohle se pak děje hlavně uprostřed noci.“ ■