Zarostlý cvalík: Dříve sexy herec by se nyní horkotěžko dostával do formy, kterou měl v Gladiátorovi, víc by mu šel Santa Claus

Russell Crowe Profimedia.cz

Už je tomu dvacet let, co si Russell Crowe (56) zahrál svalnatého Maxima v legendárním snímku Gladiátor. Za tu dobu se dost změnilo.

Šestapadesátiletý herec si vymakané tělo nijak neudržoval a velice rychle o svaly přišel. Přeci jen po Gladiátorovi už tolik odhalených rolí nehrál, ale má za sebou spíše více těch dramatických, kdy se na jeho zevnějšek z tohoto ohledu nehledělo. I tak je pro některé pořád sex symbolem.

Fotografové nedávno Russella zachytili v zatím asi jeho nejtěžší formě. Herec by nyní mohl klidně bez vycpávek hrát i Santa Clause. Má na to jak kulaté tělo, tak i dlouhé bílé vousy a vlasy v culíku by schoval pod čepici.

Crowe se po boku své kamarádky Britney snaží dostat zpátky do formy poté, co si zahrál psychotického stalkera v thrilleru Vyšinutý. ■