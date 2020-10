Těhotenské focení těsně před porodem: Vendula Pizingerová v 9. měsíci ukázala obří bříško

Vendula Pizingerová s manželem Foto: Jaroslav Urban

Jde o poslední focení před porodem. Vendula odhalila bříško před objektivem fotografa Jaroslava Urbana. "Jsem na konci 9. měsíce," řekla Super.cz.

Zatím neprozradila, zda s manželem čekají holčičku, nebo chlapečka. "Dlouho nebylo jasné, co to bude, nechtělo se nám ukázat. Ale nyní už víme, přesto si to necháme pro sebe," usmívá se.

S Pepou vychovávají patnáctiletého syna Jakuba, jehož otcem byl skladatel Karel Svoboda. O jménu dalšího dítěte má jasno. "Bude to Josef, nebo Josefína," dodala Vendula Pizingerová.

Podívejte se, jak jí to sluší na nových snímcích. ■