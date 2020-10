Miláček ze SuperStar ví, jak podpořit přirozený půvab. Tyto triky se Bagárová naučila od kouzelníků přes líčení

Po narození dcery Monika Bagárová mnohem zodpovědněji hospodaří s časem. Foto: Lenka Kowařowská

„Neznamená to, že bych si vůbec nenašla čas na to, abych se cítila příjemně a upraveně. Akorát ta míra času, který věnuji svému zevnějšku, je zákonitě menší.“

Monika například ani v těch nejnáročnějších dnech nezapomíná na svůj oblíbený hydratační make-up. „Když jdu ven a potřebuji rychlou úpravu, je stálou součástí mého líčení. Pleť okamžitě působí dokonale, protože hydratační make-up mi ji krásně sjednotí,“ prozrazuje Bagárová, která si navíc v poslední době pomáhá rozjasňujícími korektory. „Když mám pocit, že se moc nevyspím, je pro mě rozjasňující korektor velký pomocník.“

Princezna SuperStar nikdy neinklinovala k výraznému líčení, a to ani ve svých klipech, či během vystoupení, kde bývá dovoleno víc než v civilu. Trend výrazných rudých rtěnek ji v soukromí nechává chladnou. „Na běžné nošení výraznou rtěnku skoro nepoužívám. Miluji spíš nude odstíny. Na vystoupení je to ale něco jiného, tam rtěnku ladím s outfitem a výrazným odstínům se nebráním,“ prozrazuje.

Bagárová je řadu let českou tváří dekorativní kosmetiky Maybelline a s jejich hlavní vizážistkou Margitou Skřenkovou ji pojí mnohaleté přátelství. Během let se od přední české make-up artistky ledacos naučila. „Dnes už se dokážu na vystoupení nalíčit i sama, protože můžu čerpat z toho, co jsem se naučila ve spolupráci s Maybelline New York a s Margitkou. Samozřejmě na televizní přenosy a před kameru se stále spoléhám na profesionální vizážistky, tam to líčení má přece jen náročnější pravidla.“

Snažili jsme se u Moniky vyzvědět, jaké konkrétní kouzlo se naučila. „Dnes už vím, jaké zákonitosti je třeba dodržovat v postupu. Základem je rozhodně na začátku dokonale sjednotit pleť. Pak jsou to takové věci, jako je použití základu i na oči a rty, a až poté nanést linky, stíny, řasenku a rtěnku. Tečkou je zafixovat líčení na konci,“ prozrazuje své triky Monika Bagárová a přidává jeden tip k dobru. „Jedním z mých triků je například i jemné použití rtěnky na tváře.“ ■