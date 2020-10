Dojemné vyznání: Tahle krásná slova řekla maminka Veronika Arichteva o svém manželovi

Veronika Arichteva a Biser Arichtev Foto: Instagram V. Arichtevy

„Taky nemáte rádi ty vyznání lásky na sociálních sítích?! Je to děs, já vim,“ vtipkovala Arichteva a hned se do takového vyznání sama pustila.

„Dneska má narozeniny! A já jsem strašně vděčná a šťastná, že můžu být u nich. Věděla jsem, že můj muž je skvělej člověk, ale až teď, za poslední měsíce, jsem zjistila jak moc. Je to ten největší parťák do života,“ nechala se slyšet Arichteva.

A tahle další slova jejího manžela musela dojmout: „Miluju, jak se o nás staráš, jak se směješ, jak vaříš a do všeho dáváš rajčata, jak si zodpovědnej, jakou máš každý ráno energii a dobrou náladu (na rozdíl ode mě), jak hraješ na kytaru a hledáš ten správnej tón, jak jsi chytrej a máš přehled, jak dobrej jsi v tom, co děláš, a děláš to naplno, jak mi mačkáš nohy, když mě něco bolí, jak si spravedlivej, jak se mračíš, když ti něco nejde, miluju, když mluvíš bulharsky, a taky jak mi nosíš malýho v noci na kojení, abych nemusela vstávat.... Miluju!“ rozněžnila se Arichteva.

Veronika se stala matkou poprvé, její manžel už má z předchozího vztahu syna, takže má jako tatínek zkušenosti a ví, jak své ženě nejlépe pomoci. ■