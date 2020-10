Nenechám si šťourat v hlavě špejlí. Ilona Csáková ostře okomentovala dění kolem koronaviru a odsoudila případné očkování

Ilona Csáková Foto: Lenka Hatašová

„Facebook se mě vždy ptá, když vám chci něco sdělit, co se mi honí hlavou? Tak já ti to tedy, Facebooku, povím. Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře B. Gatese a WHO, a zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní,“ rozčílila se Csáková ještě před tím, než vůbec nějaká vakcína vznikla.

Ilona Csáková - Má píseň

Ilona Csáková

„Vy, co máte otevřené oči, víte. Nesmíte se bát chránit své děti, své zdraví, vaše životy!!!“ apelovala zpěvačka, jež jinak vůči preventivním opatřením nic nemá.

Nosí roušky, dodržuje odstupy a dbá s celou rodinou na hygienu. Nelíbí se jí ale současná opatření, která mimo jiné zavřela divadla a zakázala koncerty.

„Je to opravdu hrozně nešťastné pro kulturu, ale i pro všechny, kterých se opatření bezprostředně dotýkají, zákaz zpěvu šíření koronaviru stejně nezabrání. Je to úplný nesmysl říct, že se koronavirus přenáší hlavně zpěvem,“ řekla Super.cz.

Csáková nedávno vydala nové album Jemně půl a světlo světa spatřil i klip k songu Má píseň. Ten se podle zpěvačky stal nechtěně protestsongem. „Netušila jsem tehdy, že nám zakážou zpívat, a že text písně bude tak aktuální. V písničce zpívám, že se snažím nadechnout a zpívat dál, což mi teď přijde hodně aktuální,“ vysvětlila Csáková.

Co se týče koronaviru, proti nejrůznějším konspiračním teoriím vystoupili například herec Václav Kopta (55) či Libor Bouček (39), kteří se s nemocí setkali. Striktní je ve svém ostrém postoji vůči koronaviru naopak Bára Basiková (57), jež měla bezpříznakový průběh nemoci. ■