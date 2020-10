První svatbu zrušila, teď se vdala jako v rychlíku 25 dní od zásnub: Takhle to krásné zpěvačce slušelo jako nevěstě

Zpěvačka Michaela Gemrotová se o víkendu vdala Foto: Jaro Event (5x)

Nového partnera, podnikatele Jiřího, nám představila 14. září na oslavě narozenin svého chlebodárce, producenta Františka Janečka (76). A pokud dobře počítáme, dva dny poté ji přítel požádal o ruku.

"Když mě Jiřík požádal o ruku, byla jsem v dokonale překrásném šoku. Chvíli jsem přemýšlela, jestli nesním. Bylo to nádherné. Sám rovnou řekl, že by se mu líbilo datum 10.10.2020. To bylo 25 dní od zásnub," prozradila Super.cz Míša.

"Byl to fofr, ale i díky skvělým přátelům a týmu jsme zjistili, že se za tak krátkou dobu nádherná, pohádková svatba dá stihnout. Děkuju jim, děkuji rodinám, které jsme s Jiříkem spojili a děkuji mému úžasnému milovanému muži za všechno! Za živou, pokornou a upřímnou lásku plnou úcty, kterou cítím. S radostí a ctí budu nosit jeho jméno,“ rozplývala se novopečená nevěsta.

"Šaty mi ušila úžasná Petra Brzková, se kterou léta spolupracuji. Jiříkovi ušil šaty Jan Vančura. A naši pohádkovou svatbu realizovala agentura Jaro Event, se kterou roky spolupracuji," dodala, když jsme měli možnost získat první reportážní snímky z její svatby. ■