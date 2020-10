Poslední rozloučení s Martinem Havelkou (†62): Sbohem mu dala Antalová, Dvořák, Vitázková a další

Poslední rozloučení s Martinem Havelkou Právo

Rodina, kolegové a přátele se v neděli naposledy rozloučili s Martinem Havelkou. Oblíbenému herci, který odešel začátkem října ve věku 62 let, a to po vážně nemoci, dali sbohem na scéně Městského divadla Brno. A to o den dříve, než se zprvu plánovalo.