To tu ještě nebylo: Finalistka České Missis má devět dětí! Kvůli nim si koupili na bydlení obří areál školy

Juliana Sládečková je devítinásobná maminka

Podnikatelka Juliana Sládečková je finalistkou soutěže o nejsympatičtější maminku Česká Missis. A je navíc maminkou rekordmankou. Juliana má neuvěřitelných devět dětí. "Nejstaršímu synovi je 37 a nejmladším holčičkám je 12. Rozdíl je 25 let," řekla Super.cz Juliana.

"První dítě se mi narodilo v osmnácti, poslední holčičky, dvojčata, když by mi bylo 44 let. Všechny děti jsme měli naplánované, nikdo se nenarodil náhodou. Těší mě, že to tak je. Dvojčata nás zaskočily, máme dvoje, dva kluky a dvě holčičky," prozradila. "Máme čtyři kluky, pět holek. Manžel se náležitě chlubí tím, že umí děti na počkání, že je umělec. Sám říká, že devět dětí je tak akorát," usmívá se.

Kvůli dětem museli pořídit i výrazně vetší bydlení. "Koupili jsme si areál bývalé školy, který jsme předělali na bydlení. Máme sedmnáct pokojů, 53 oken. Manžel je zaměstnaný jako dělník, já mám šicí dílnu a eshop. Je to velmi finančně náročné. Pracovala jsem i na mateřské, pracovala jsem i při malých dětech. Jinak to nešlo," vysvětluje.

Desáté dítě rozhodně v plánu není. Ve škole ale budou mít místo i děti se svými rodinami. "Dospělé děti tam budou mít i pro začátek byty, pět dětí už máme dospělých, dvoje dvojčata nám doma zůstala," dodala paní Juliana. ■