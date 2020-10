Před 23 lety vážila jen 49 kilo: Alice Bendová je stále neuvěřitelná kost! A to má o 15 kg víc

Alice Bendová Super.cz

Figurou Bendová umí potěšit a uměla to i v době, kdy nebyl Instagram. Třeba ve filmu Báječná léta pod psa. Postavu, kterou tehdy měla, ale dle svých slov mít už nikdy nebude. "To jsem vážila 49,5 kilo, to vážit teď, tak je ze mě kostra. Teď by mi stačilo třeba 60," usmívá se Alice, která v létě plánovala shodit pět kilo. "Byla jsem pěkná, moc pěkná," dodala se smíchem.

Alice je ambasadorkou soutěže o nejkrásnější maminku Česká Missis. Společně s finalistkami vyrazila na soustředění do Špindlerova Mlýna, ve wellness se do plavek ale nesvlékla.

"Nebudu se koupat, protože si nádherné tělo nechávám na lepší příležitost, nebudu oslňovat svojí krásou," dodala se smíchem. ■