Fotky s odhaleným bříškem a bez podprsenky? To u těhotné moderátorky nečekejte. V 6. měsíci poslala rázný vzkaz

Veronika Farářová Super.cz

"Já si nemyslím, že by se těhotné ženy měly extra začít odhalovat a často se to děje. Rády se fotí nahé. Nemyslím si, že to je vhodné. Pro mě je to intimní záležitost a nemělo by to tak být," řekla Super.cz Veronika.

"Nemyslím si, že patří k těhotenství fotky s rozevřenou košilí a prsama, které zakrývají jen ruce," dodala rázně na soustředění finalistek soutěže Česká Missis.

Právě od maminek získává cenné rady. "Máme tu deset maminek, jedenáct dětí. Díky této soutěži se připravuju na to, až to jednou přijde a pochytávám rady," dodala. ■