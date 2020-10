Ztratila chuť a přichází o čich: Půvabná muzikálová zpěvačka je další, kdo bojuje s koronavirem

Zpěvačka se léčí s koronavirem. Herminapress

„První dny jsem měla teploty a kašel. Teprve skoro po týdnu ztrácím čich a už skoro necítím chuť jídla,“ sdělila Alžbeta počátky boje s koronavirem. „Je to zvláštní onemocnění, jeden den se cítím téměř zdravá a druhý den třeba jen ležím a spím,” popsala Super.cz průběh nemoci zpěvačka.

„Vím, že by to mohlo být i horší, jsem v kontaktu i s lidmi staršími, kteří tím právě prochází a rozhodně to pro ně není obyčejná chřipka,“ dodala s tím, že ona sama je vzornou pacientkou v domácím léčení. „Já sama se opravdu léčím a odpočívám nejvíc jak to jde. Zdraví máme jen jedno. Jsem ráda, že mám zatím mírný průběh a těším se až tohle šílené období překonáme! Opravdu myslím na všechny, kdo jsou jakkoliv zasaženi touhle dobou a držím všem palce,“ vyslovila závěrem své přání Alžbeta, která by za měsíc měla naskočit do zkoušení muzikálu s hity Waldemara Matušky Láska nebeská v Divadle Broadway. ■