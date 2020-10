Fantastický zpěv a herecký výkon: Vítězku Tváře by od pravé Adele málokdo rozeznal

Proměna se tentokrát opravdu povedla. Foto: archiv TV Nova

Porota a diváci oněměli už ve chvíli, kdy se před nimi Jitka objevila masce. Populární anglické zpěvačka totiž byla neuvěřitelně podobná. Vystihla také její gesta a k celkovému fantastickému výkonu přispěla také svým krásným zpěvem.

„Kdo jiný by měl zpívat Adele než ty, Jitko. Ty máš takový silný hlas, takový fond a dáváš tam herecké věci, které bylo potřeba. Bylo to fenomenální,“ pochválila Čvančarovou po jejím vystoupení Eva Burešová (27). Nadšený byl i Aleš Háma (47), který dokonce neudržel slzy. „Můj cynismus byl tvým výkonem potrestaný, bylo to strašně krásný,“ řekl herec. Vystoupení Jitky s písní When We Were Young se líbilo nejen porotě, ale i ostatním soutěžím a herečka se tak stala vítězkou šestého dílu.

„Mám strašnou radost za tento šek. Jsem patronkou Debry už 15 let, znám úplně všechny pacienty s nemocí motýlích křídel, všechny jejich rodiny, jsme taková velká rodina. Pokusím se něco říct, nevím, jestli mi to půjde,“ řekla po svém vítězství herečka a neudržela slzy. „Dneska ráno odešla do motýlího nebe jedna taková úžasná holčička. Makulka Svobodová. Velká přítelkyně. Kdyby každý nechal takovou stopu na světě jako Makulka, tak by na světě bylo krásně. Dneska to bylo pro Makulku,“ dodala závěrem Jitka. ■