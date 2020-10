Sen většiny žen! Průšová se snaží přibrat, ale nejde jí to. Takhle vypadá sexy blondýnka v plavkách

Kateřina Průšová Super.cz

Přesto nepřibrala ani deko. Naopak. "Strašně ráda bych přibrala alespoň pět kilo, ale zatím se mi to nedaří. Mám šílené spalování, co sním, to spálím. Miluju českou kuchyni, na prvním místě je u mě segedín s knedlíkem. Byla bych ráda, aby se mi tváře trošku naducaly, ale nejde to," prozradila Super.cz Průšová.

Přibrat chce z jednoho konkrétního důvodu. "Když zhubnu, projeví se to na obličeji a působím strhaně. A za pár let mi bude 40, tak to není dobře. Jím hodně proteiny, tvarohy, knedlíky, omáčky, sladký mám taky ráda. Diety opravdu nedržím. Nikdy zřejmě nebudu pucel. A genetika také dělá hodně," dodala modelka. ■