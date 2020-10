Neohrožujme zdraví a bezpečí všech svým egoismem: Libor Bouček se léčí s koronavirem a poslal jasný vzkaz

Libor Bouček Herminapress

„Přichází mi neustále na mysl jedna věc, kterou nám současná situace ukazuje. A myslím, že při současných nových nařízeních obzvlášť. Neexistuje země, která by při denních nárůstech tohoto typu nedělala nic. Připadá mi, že z mnoha oblastí společnosti zmizelo slovo MY. A je téměř absolutně nahrazeno slovem já,“ napsal Bouček na sociální síti a dále pokračoval:

„Nemůžu do fitka. Nemůžu do hospody. Nemůžu si zahrát divadlo. Nemůžu jít na Spartu s Viktorkou. Nemůžu si pořádně užít narozky. To funguje i u mě. Vzhledem k tomu, co jsem chytnul. Nemůžu do práce. Nemůžu ven. Nemůžu osobně se svým tátou probrat, jak mu je, a fyzicky podpořit mámu, aby to zvládali. Nemůžu jít koupit kytku svojí ženě, která prožívá to samý jako já. Jasně dovezou ji, ale JÁ umím v květinářství vybrat tu nejlepší. Nemůžu probrat sportovní vyhlídky víkendu s kamarády v hospodě. Spousta nemůžu. Spousta já. No a co!“ nechal se slyšet moderátor.

„Ale v době složité (a záměrně říkám složité, nikoli kritické, protože tuhle množinu si bohužel musíme nechat otevřenou a případně si ji vytvoříme jen sami) se velikost společnosti ukazuje právě používáním slova MY. Protože v tom MY je najednou víc lidí, se kterýma sdílíme jeden prostor, a to by nás fakt mělo spojovat. To MY je daleko silnější než slabý a směšný já. Protože jedině MY je společnost. MY jsou pochopitelně i zdravotníci nebo starší kamarádi. To MY si nevybíráme sami jako na vlastních sociálních sítích. Do tohoto MY jsme se prostě narodili. A tak to MY aspoň chvíli respektujme,“ apeluje Bouček na dodržování všech pravidel.

„Až se nárůsty vrátí ke stovkám, pojďme se udiskutovat k vyčerpání, že je tohle celé konspirace, otázka nastavení mysli, placená akce, nafouklá bublina, umělé šíření strachu, snaha mimozemské civilizace nás ovládnout. Tyhle všechny varianty jsem od blízkých, rozumných přátel zde zaznamenal poslední dny. Na diskusi ale prostě není moc prostoru. Ten přijde, až to fakt bude lepší. Respektujme MY. Buďme opatrní a v bezpečí, vlastním bezpečím držme ostatní. Teď to v nemocnicích jde, ale matematika jasně říká, jak to bude za týden. A to bude větší výzva než teď. Ono je to jednoduchý - neohrožujme egoismem zdraví a bezpečí nikoho kolem. A hlavně se usmívejme,“ uzavřel Bouček.

Moderátora podpořila i jeho kolegyně Gabriela Lašková (30) či Kaira Hrachovcová (46). „Libore, díky za tvá slova,“ vzkázala mu herečka. ■