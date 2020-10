Místo filmu videoklip: Vdova po Karlu Gottovi (✝80) poslala fanouškům poslední nahrávku svého muže

Karel Gott & SOČR - Jdi za štěstím Video: Supraphon

Slavnou skladbu Karla Svobody nazpíval Karel Gott u příležitosti svých osmdesátin v létě 2019 se Symfonickým orchestrem jako svou vůbec poslední nahrávku. „Ráda bych - společně se Supraphonem - dala v této složité době malý dárek nejen zklamaným potenciálním divákům filmu KAREL, ale všem příznivcům mého zesnulého manžela. Zveřejňujeme videoklip s titulní písní k filmu KAREL - 'Jdi za štěstím'. Je pro mne o to cennější, že je to Karlova poslední nahrávka z června 2019, kdy ji zpíval s vědomím, že jde o píseň pro vznikající film,“ svěřila se Ivana Gottová.

Ve videoklipu jsou nejen záběry z nahrávání hitu Karla Gotta, ale také scény, které se do samotného dokumentu Olgy Malířové Špátové již nevešly. "Bylo nám líto, že se záběry z natáčení se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v dokumentu nakonec spolu s mnoha dalšími scénami nepoužily, jsem proto ráda, že alespoň některé z nich byly režisérem Jakubem Sommerem a střihačkou Šárkou Sklenářovou velmi trefně zakomponovány do tohoto klipu," dodala Ivana Gottová, která poslala fanouškům videoklip jako malou satisfakci za to, že premiéra snímku byla odložena na neurčito. ■