Dominik Hašek se pochlubil novou láskou: Krásnou brunetku vyvedl do kina

Dominik Hašek se pochlubil novou láskou Michaela Feuereislová

Po čtyřech letech, kdy byl oficiálně single, je legendární hokejista Dominik Hašek zase zamilovaný. A vypadá to vážně. Půvabnou brunetku přivedl na filmovou premiéru filmu z hokejového prostředí Smečka, v němž si střihl malou roličku.

S hnědovláskou se ve společnosti objevil už podruhé, v únoru ho doprovázela na zápas Sparty do O2 areny, kde o ní prozradil, že se jmenuje Lenka, pochází z Moravy a seznámil ji i se svými dětmi. Víc podrobností svěřit odmítl.

Do kina dorazili ruku v ruce, bez problémů společně pózovali před fotoaparáty a na první pohled bylo vidět, že jim to ve vztahu klape. Dominátorovi přejeme, že našel snad konečně tu pravou. Třicet let byl ženatý s manželkou Lenkou, s níž má dvě děti, tři roky pak žil s Libuší Šmuclerovou. ■