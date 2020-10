Jiří Adamec jako žárlivý psychopat v drsné kriminálce. Ve vaně utopil Pyšnou princeznu

Jiří Adamec Foto: reprofoto Vím, že jsi vrah

Pachatelem je psychicky labilní mladík Pavel, kterého ztvárnil tehdy 23letý režisér Jiří Adamec (72). Sympatický kriminalista, kterému pomáhá jeho zkušený kolega Suchánek (Jaroslav Moučka, ✝86), se během vyšetřování zakouká do půvabné Olgy (Marie Málková, 79), která je ale do případu zapletena víc, než se mu zpočátku zdálo.

„Zakázaná“ témata

Kriminálka Vím, že jsi vrah… sice podle fanoušků nedosahuje kvalit příběhů s majorem Kalašem, ale přesto důstojně reprezentuje českou školu filmové detektivky. Je třeba také vyzdvihnout fakt, že režisér se v době sílící normalizace dokázal vyhnout ideologické kontaminaci.

Ve filmu navíc předvedl propletenec chorobné žárlivosti, partnerské nevěry a promiskuity, což dnes není nic výjimečného. Ovšem v době, kdy kriminálku točil, se u nás hlásaly teze o socialistické morálce a „nešvary“ tohoto typu nebyly žádoucí.

V jeho příběhu se tím ale prakticky nikdo neřídí. Jako odborného poradce si Schulhoff přizval známého sexuologa a psychiatra MUDr. Miroslava Plzáka (✝85), který napsal řadu knih o žárlivosti a jejích zhoubných účincích na partnerské vztahy.

To se to vraždilo…

Jiří Adamec na svou roli mladého delikventa vzpomíná rád. Přiznal to v jednom rozhovoru, kde zmínil, že film Vím, že jsi vrah… považuje za velkou věc: „A já jsem tam hrál chlapce, který vraždil ženy. Jmenoval se Pavel Zach ten chlapec, byl to polymerní psychopat a nádherným způsobem nás zbavoval v té době zátěže v podobě žen. Měl jsem tam jednu krásnou scénu – jak vraždím ve vaně. Ten film se vysílal v televizi mnohokrát a já byl tehdy ve třetím ročníku divadelní fakulty,“ řekl Adamec, který také dodal, že on sám pochopitelně herečky neškrtí, natož ve vaně.

Scéna ve vaně, o které Adamec mluvil, je opravdu velmi sugestivní. Postavu Evy Simonové, kterou v ní vraždil, hrála Alena Vránová (88) a ta na ni vzpomíná dost nerada. Adamec se do role vraha položil tak dokonale, že ji málem utopil.

Kdo hrál krásnou Olgu

Studentku Olgu, která se líbí kriminalistovi Zemanovi, ztvárnila nadmíru půvabná Marie Málková (79). Mimochodem, kdysi kdosi řekl, že v 60. letech měla naše kinematografie dvě nádherné herečky – světlou Janu Brejchovou a tmavou Marii Málkovou. Málková ale excelovala především na divadelních prknech a spolu se svým manželem, legendárním režisérem Janem Grossmanem (✝67), prožila během kariéry mnohé vzestupy a pády způsobené politickými a společenskými událostmi.

Přesto je poměrně zajímavá i její filmografie. Poprvé se na stříbrném plátně uvedla působivou rolí nezkrotné cikánky v baladickém příběhu Kto si bez viny (1965). Její další výraznou postavou byla manželka jednoho z hlavních hrdinů (Waldemar Matuška, ✝76) v legendárním dramatu Všichni dobří rodáci (1968). V dalších letech jsme ji vídali především ve vedlejších rolích – objevila se například v komedii Kulový blesk (1978), kde vytvořila manželský pár s Ladislavem Smoljakem (✝78). Film Vím, že jsi vrah... reprízovala Prima. ■