6 rajcovních fotek sexy Andrey Pomeje: Podívejte se na její svůdné křivky jen v prádle

Andrea Pomeje a její hříšné tělo. Foto: instagram A.Pomeje

Snímkem se pak čas od času pochlubí i na sociální síti a fanoušci jen šílí. Její zálibou jsou v poslední době snímky z koupelny v novém domě, kde se fotí před zrcadlem. S obdivovateli už DJka sdílela obrázky nejen v krajkovém prádle, ale třeba i v rajcovním modelu, který odhaloval její vnady.

Ty si nechala sexy brunetka a vdova po Jiřím Pomeje (32) v zimě loňského roku kvůli zdravotním komplikacím upravit. A nutno říct, že by byla škoda, kdyby svůj bujný dekolt schovávala do roláků. Při pohledu na její štíhlou figuru ve svůdném prádle je až k podivu, že pro svou postavu, kromě pravidelného detoxu, vlastně takřka nic nedělá. No posuďte sami. ■