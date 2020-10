Helena Zeťová o sobě poprvé po jarním kolapsu dala vědět: Zpěvačka se odstěhovala na Valašsko k tátovi

Helena Zeťová poprvé po kolapsu ve společnosti Super.cz

Do metropole přijela jen na otočku na zřejmě poslední malou párty v barber shopu Lakyho Royala, partnera missky Natálie Kočendové, která přišla v 6. měsíci o miminko. "A hned se zase vrátím domů. V Praze mám sice byt, ale ukousala bych se tady nudou, když nemůžeme nikde vystupovat. Koncertů jsem v létě stihla jen pár," svěřila Super.cz.

Helena žije s tátou Pepou Zetěm, který má hospodu v Rožnově, a bydlí tak ve svém rodném domě, který dává do pořádku. "Možná už tím tátovi lezu na nervy, ale baví mě to a něčím se zabavit musím. Naučila jsem se rekonstruovat nábytek, tak bych to možná už mohla dělat na zakázku," pochlubila se nám svojí zručností. "Zase mu ale občas vypomůžu v hospodě, samozřejmě zadarmo, v rámci rodinných vztahů," dodala.

A z čeho žije? "Prodávají se moje desky v elektronické podobě, něco jsem si na horší časy našetřila, a já dokážu vyjít s málem. Stačí mi příroda, pes a kocour, který dneska zrovna ulovil krtka, ale toho si fakt k večeři nedáme," smála se. "Uvažuju i o tom, že bych se vrátila do Řecka," krčila rameny. ■