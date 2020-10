Bohuš Matuš musel zrušit veškeré koncerty: Jak tráví dny s Luckou, která už je v 8. měsící?

Bohuš Matuš si teď nezazpívá. Michaela Feuereislová

„Zpíval jsem dětem a moc mě to bavilo. Bylo to v zábavním lesním parku Krtkův svět. Byl jsem mile překvapen, jak to tam vypadá, a už se těším, až se svojí dcerkou místo navštívím,“ prozradil zpěvák. „Těším se, až s tam budu s naší holčičkou jezdit třeba na šlapacích motorkách a jiných atrakcích, kterých tam je nespočet,“ svěřil se Super.cz Matuš, který teď může na koncertování zapomenout.

„Mám bohužel nyní veškerá zpívání zrušená. Ale rozhodně nezahálím. Pilně zkouším se svou novou kapelou BM Band,“ svěřil se Matuš, který se už brzy stane tatínkem. Jeho přítelkyně Lucinka má totiž termín porodu už za dveřmi. A poslední měsíc před porodem tráví mimo jiné přípravami na miminko.

„S Lucinkou chodíme na procházky a na nákupy pro miminko. Poslední kontrola u doktorky byla opět v pořádku a Luci je nyní v osmém měsíci těhotenství,“ svěřil Bohuš Matuš s tím, že se na roli táty moc těší a stejně jako ostatní umělci doufá, že se brzy opět vrátí ke svému řemeslu. Před pár dny měl totiž premiéru muzikálu Kat Mydlář, který si moc neužil. „Doufám, že to nebude trvat dlouho a budu moct opět zpívat, na muzikál se moc těším,“ dodal Matuš. ■