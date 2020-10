Opět dráždí svým hříšným tělem: Andrea Pomeje předvedla své křivky v rudém prádle

Andrea Pomeje ví, jak provokovat. Foto: Instagram A. Pomeje

Fanouškům je potřeba se věnovat. A to pravidelně. Čas od času se tak Andrea Pomeje (32) rozhodne potěšit své obdivovatele rajcovní fotkou. Tentokrát vytasila silné zbraně a předvedla své božské tělo v sexy prádle. Nutno říct, že odvážný snímek se setkal s úspěchem.

V rudém krajkovém prádle předvedla DJka své svůdné křivky. V podprsence dala na odiv bujný dekolt, který si loni v zimě musela nechat ze zdravotních důvodů upravit. A vysoké kalhotky zase podtrhly útlý pas a pevný zadeček.

Jen těžko se pak věří tomu, že Andrea pro svou sexy figuru nic nedělá. Nutnost cvičit ji popadne jednou do roka a její křivky jsou jen darem od Matky Přírody. Jisté ale je, že fanoušci její odvážné fotky z koupelny milují. „Na ženský nejsem, ale Vy jste fakt krásná ženská,“ napsala jedna ze sledujících. „Bohyně. A to prádlo je úžasné. Otázkou je, zda by tak úžasně vypadalo i na jiných lidech,“ dodala další fanynka, kterou vedle zástupu mužů Andrea svou fotkou na sociální síti potěšila. ■