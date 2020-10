Neuvěřitelná proměna: Uhádnete, který soutěžící Tváře se skrývá pod touto dokonalou maskou?

Kdo se skrývá pod touto maskou? Foto: archiv TV Nova

V sobotním díle oblíbené show předstoupí zpěvák a herec ve velké masce. Převtělí se totiž do zpěváka Israele Kamakawiwo'ole z Havaje, který je známý díky svému velkému hitu Somewhere over the Rainbow.

V dokonalé masce, kvůli které strávil v kostymérně Jordan tentokrát mnohem více času než ostatní soutěžící, ho téměř nikdo nepozná. A to ani jeho dcera, která ho přišla spolu s partnerkou Emmou Smetanou na natáčení podpořit. ■