Jitka Nováčková řeší zdravotní problémy. Těhotná modelka je v Řecku upoutána na nemocniční lůžko

Jitka Nováčková Foto: Archiv J. Nováčové

"Bohužel mě během víkendu postihly v těhotenství nepříjemnosti, a tak jsem musela zůstat v nemocnici. Přitom jsem se doteď cítila naprosto “nesmrtelně”. Každý den si s doktorem slibujeme, že zítra ráno bych mohla jít domů, a myslím, že už brzy opravdu půjdu," překvapila z nemocničního lůžka Jitka.

"Já i miminko jsme v pořádku. Starají se o mě v Řecku skvěle, když to nejde anglicky, tak bez problému zvládáme pantomimu, u které se občas se sestřičkami i dobře pobavíme. Jinak většinu dne spím, dokonce občas dřímám i u měření tlaku nebo poslechu miminka, sama jsem překvapená, kam zmizela moje energie," popisuje dny Nováčková.

Velkou oporou je jí její partner Tim Sparv. "Byl na cestě do Polska na zápasy za finský národní tým, když jsem mu v noci zavolala o svém přesunu do nemocnice. Hluboce se týmu omluvil a otočil se za mnou zpátky. Věděl, že jsem tu v Řecku sama, a ani jeden z nás nevěděl, co se může stát. Jo a taky mi do nemocnice propašoval čokoládu. Miluju tě," poděkovala partnerovi a nechybělo ani poděkování lékařům, kteří se o ni starají.

"Chci moc poděkovat doktorům - jak v Česku, i díky nim jsme v Řecku dokázali vše brzy zkontrolovat a zachytit. Také chci poděkovat panu doktorovi a jeho porodní asistentce v Řecku, kteří i o víkendu o půlnoci do půlhodiny dorazili, se vším mi pomohli a jsou tu pro mě kdykoliv k dispozici," dodala Nováčková. ■