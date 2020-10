Pamatujete na legendární scénu ze Sám doma? Macaulay Culkin (40) pobavil fanoušky fotkou v roušce

Macaulay Culkin jako Kevin v Sám doma Profimedia.cz

Kdo by zapomněl na scénu z rodinné komedie, kdy si Kevin napatlal obličej vodou po holení a pak řval jako zjednaný, protože ho pálila tvář. A přesně řvoucí Kevin s pusou dokořán a rukama na tvářích je vyobrazen na roušce.

Herec vykulil pro snímek oči stejně jako ve své ikonické roli, zdá se, že rozhodně nezapomněl, jak na to, a výsledek je k popukání. Přitom legendární scéna tehdy málem ani nevznikla.

„Ten ikonický řev a ruce na tvářích, byla to spíš nehoda,“ prozradil režisér Chris Columbus Entertainment Weekly v rozhovoru z roku 2015.

„Nenapsali jsme to tak, jak to Macaulay předvedl. Myslel jsem, že na sebe plácne kolínskou, dá ruce pryč a zaječí. Ale při prvním pokusu to na sebe plácnul, nechal ruce přilepené na obličeji a u toho řval. Byl tak zajímavé dítě. Nikdo jiný by to takhle nedokázal,“ dodal s tím, že na něj Culkin tehdy udělal velký dojem.

A o 30 let později dělá stále dojem na své fanoušky. Culkin v popisku fotky pochopitelně nabádal sledující, aby nepodceňovali prevenci a nosili roušky. Situaci ale skvěle odlehčil a sledující umírali smíchy. ■