Pouhý týden po porodu už byla na své váze: Markéta Konvičková se dostala do neuvěřitelné formy

Markéta Konvičková Foto: Instagram M. Konvičkové

Už týden po porodu byla zpěvačka Markéta Konvičková (26) na váze, kterou měla před otěhotněním. Porodnici opouštěla s pouhým kilem navíc, a to bylo velmi rychle také pryč. Maminka dcery Amálky je ve skvělé formě.

"Moc jsem nestihla přibrat. Říkala jsem si, že poslední měsíc si konečně užiju bříško, to se mi hodně zvětšilo až na začátku osmého měsíce. Vylezlo bříško a hned vylezla i malá Amálka. Přibrala jsem asi osm kilo, a hned v porodnici jsem nechala sedm," řekla Super.cz Markéta, která dceru přivedla na svět 14. září.

"Koukala jsem jako blázen, jak rychle to bříško splasklo. Jsem na své váze. Odskočila jsem si porodit, za deset minut bylo hotovo. Bylo to super, všechno dopadlo dobře, i když šla malá na svět trošku dřív. Zvládla jsem to i bez jakýchkoli oblbováků," dodala Konvičková, která si roli maminky velmi užívá. ■