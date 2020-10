Čtyři roky se nedotkl alkoholu! Vašek Noid Bárta promluvil o temné minulosti

Václav Noid Bárta Herminapress

"Před čtyřmi lety jsem totálně přestal pít. Na alkohol nemyslím. Naopak, včera jsem si čuchnul k dezinfekci a málem jsem se pozvracel. Vím, že už nikdy nebudu pít. Nikdy. Vůbec," řekl Super.cz Vašek.

"Je mi bez toho strašně dobře. Lituju, že jsem některé věci doslova propil. Bylo to zbytečný. Ale k životu i chyby patří," míní Noid.

K tomu, aby se ještě někdy napil, prý nemá žádný důvod. "Nedám si pivo, víno, nedám si ani nealko pivo. Nikdy mi alkohol nechutnal, bavil mě účinek, ta sranda. Ale stačilo. Je to hnusný, zbytečný, mám to v životě zablokovaný. Není důvod rušit to, co mi vynechání alkoholu dává," dodal Noid. ■