Špatná nálada a zesláblé tělo: Noid týden před závody pije sedm litrů vody denně. Prozradil i šílený jídelníček!

Vašek Noid Bárta Foto: archiv V. Bárty

Vaška Noida Bártu čekají závody v kulturistické soutěži Men's Physique. Velké šance si nedává, je ale šťastný a pyšný, do jaké formy se dostal.

"Vím, že nebudu dobrej. Když nebudu poslední, tak budu šťastnej. Moje genetika není nic moc, na svoje tělo a ramena mám malá prsa. Břicho je blbě poskládaný, sval je úzkej. To jsou věci, který se asi dají udělat. Ale je mi 40 let, na to už je pozdě," míní Vašek, který však udělal skvělé pokroky.

"Dnes mi naměřili 3 procenta tuku, 3,9, abych byl přesný. Začínal jsem na čtrnácti procentech," prozradil.

Nejtěžší dny zažívá právě nyní. A přiznává, že jeho přítelkyně Eliška to s ním nemá jednoduché.

"Jsem druhý den totálně bez cukru. Jsem jen na salátech, krůtím mase. A začíná se to projevovat na mozku. Potřebuje nějaké sacharidy a já je nemám. Půl dne mlčím, nereaguju, nálady jsou horší," popsal svůj aktuální stav.

Poslední týden před soutěží je nejtěžší. "Tři dny jsou bílkovinové, jím jen zelenou zeleninu, rajčata už jsou třeba moc. Ty nemůžu. Momentálně piju 7 litrů vody, což je fakt nepříjemný, dva dny před závody to stopnu a budu pít jen dvě deci urologického čaje," popsal i svůj momentální jídelníček.

A dodal, že mu nejde o umístění. "Jde mi o tu cestu, o to, že na sobě makám." ■