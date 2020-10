Další úder koronaviru? Premiéra dokumentu o Karlu Gottovi opět v ohrožení

Karel Gott na snímku s manželkou Ivanou Foto: film Karel

V rámci opatření proti šíření koronaviru se od příštího týdne zavedou další restrikce. Ve hře je omezení volnočasových aktivit včetně uzavření kin a divadel. A to by znamenalo, že by se opět odložila už jednou přesunutá premiéra dokumentu o Karlu Gottovi (✝80) Karel.