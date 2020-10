Spousta odříkání, zákazů a příkazů: Dara Rolins odtajnila detaily svého jídelníčku

Dara Rolins odtajnila svůj jídelníček pro štíhlou postavu. Super.cz

Zpěvačka Dara Rolins (47) vydala svůj pátý diář, a kromě jiného se v něm dozvíme i to, jak zpěvačka pečuje o svoji dokonalou postavu. My jsme ji ale vyzpovídali do ještě větších podrobností, co se jejích jídelních návyků týče. A popovídali jsme si i o její práci, kterou jako zpěvačka teď moc nemá.

"V reálu si to ještě úplně nedokážu představit. Teď mám před sebou jen vystoupení na Slovensku, je to televizní talk show s Milanem Lasicou. Předpokládám, že tam všichni budou sedět v rouškách, já tam tedy i zpívám, ale na Slovensku se to smí. Jsem poněkolikáté testovaná, covid se mi zatím vyhýbá. Jinak rušíme spoustu prací zas a znova, dokonce i Silvestr v Tatrách. Jsem z toho smutná, ale asi si musím vymyslet nějaké jiné aktivity a projekty," vypočítala.

Bude ostatně i víc času věnovat se zdravé životosprávě, proto nás zajímalo, jak funguje podle Dary. "Spolupracuji s kamarádkou Katkou, která se věnuje zdravé výživě a její recepty jsou i v diáři. Jsou to jídla, která vařím i já, protože jsou zdravá, rychlá a praktická. Všechny ženy chtějí slyšet můj trik, ale je to prostě spousta odříkání, zákazů a příkazů. Ale já netrpím, už se mi to vrylo pod kůži," svěřila Dara.

"Rozhodně nejím mouku, a to ani špagety, vůbec žádné dezerty, maximálně zmrzlinu nebo hořkou čokoládu. Jím ovoce, zeleninu, ryby, saláty, polévky a tím končím," vypočítala svá pravidla.

Dara prozradila i to, jak začíná den. "Zdravě. Zacvičím si rychlou jógu a pozdravím slunce. Pak si dám misku s nakrájeným ovocem, zasypu to oříšky a chia semínky, a ještě si tam dám rozdrcené super food potraviny. Smíchám to a zaliju vlažnou vodou a všechno to nabobtná potom i v bříšku. Takhle snídám už tři roky, jen když jsem na hotelu, tak si dám vajíčka," popsala.

Co se týče nápojů, tolik striktní není. "Piju čaj, neodepřu si kávu a pak jsem závislá na zelené chlorofylové vodě. Ovšem alkohol neodmítnu, víno je podle mě nosič dobré nálady. Bílé vínko mám doma v lednici pořád a ráda si dám skleničku k dobrému filmu klidně i sama. A s mými tanečnicemi máme rituál, že si před vystoupením vypijeme vinný střik, abychom byly víc odvázané," uzavřela. ■