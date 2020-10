Cvičitelka Hanka Kynychová je připravená na scénář zavření fitek: Opět rozšíří online hodiny

Hanka Kynychová je připravená na opětovné zavření fitek. Super.cz

Původně měla cvičitelka Hanka Kynychová (52) v plánu představit novou kolekci sportovního oblečení na velké módní show. Vzhledem k opatřením to nebylo možné, takže známé dámy pozvala aspoň do svého fitka, které ještě mohlo být otevřené.

"Plány byly velké, ale smířím se i s málem, když mi nic jiného nezbývá," krčila rameny Hanka, která rozdělila osm nových kousků mezi osobnosti, které k ní chodí cvičit. "Chci se držet toho, aby všechno i v těchto časech vypadalo pozitivně a barevně, když i pohyb rozdává endorfiny," vysvětlovala.

Hanka byla připravená i na to, že by se v rámci restrikcí musela fitka zavřít, i když by to samozřejmě nevítala. "Ještě dvě online hodiny týdně pořád mám. A kdyby se stalo, že nás zavřou, tak je rozšířím. I když bych samozřejmě s ženami nejradši v tělocvičně zůstala," uzavřela. ■