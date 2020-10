Povolené bříško a strie: Slavná plus size modelka oslavuje své poporodní tělo v prádle se synem v náručí

Ashley Graham Profimedia.cz

Na čtyři dny tak odletěla od svého syna, aby se s ním mohla po krátkém odloučení s radostí vítat. Na svůj instagramový účet přidala sérii snímků ze shledání se svým zlatíčkem a dala přitom na odiv své poporodní tělo.

Ashley je pyšná na svou plnou postavu i na všechny strie, které jí těhotenství přineslo. Hrdě je ukazuje na sociálních sítích a dodává tak kuráž ženám, které by se za nedostatky chtěly snad i stydět.

O svém krátkém výletu za hranice se rozpovídala v Self Magazine: „Musím říct, že to byla dovolená. Nebylo to to, co jsem čekala, ale po dobu osmi měsíců jsem syna neopustila na déle než pět hodin, takže jsem byla vážně nervózní a ptala se sama sebe, jestli to zvládnu. Pak jsem si řekla, i jiné ženy to zvládly a některé opouštěly své dítě ještě dříve. Necítila jsem vinu, protože jsem odjela pracovat a Isaac měl dostatek mléka a svého úžasného otce a babičku.“ ■