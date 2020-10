Dagmar Havlová zapózovala pro kalendář. Takhle jí to slušelo

Dagmar Havlová Super.cz

Celý život měla boxery. Má ráda jejich hravost, ochranitelské sklony a schopnost vycítit pocity páníčka. Dožívají se u ní vysokého věku. "Průměrný věk boxerů je 9 let, mně se pejsci dožili patnácti a deseti let. Jedna bohužel jen dvou let. Zemřela, když umíral Václav, stahovala z nás nemoci," uvedla.

Dagmar Havlová se svojí nadací pomáhá především lidem, na zvířata doposud nedošlo. To se ale zřejmě změní. "Nadaci jsem nikdy na zvířata nezaměřovala, ale udělám to. Zatím bylo hodně programů, kdy bylo potřeba pomáhat lidem, ale je to dobrý nápad, ano, určitě to udělám," dodala Havlová. ■