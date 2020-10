Bára Nesvadbová se nyní chlubí dokonalou figurou a prozradila plán na domácí karanténu! Bude se věnovat sexu

Barbara Nesvadbová Super.cz

"Mám větší a menší období. Od 58 do 64 kilo. Když se blížím k 63,5, tak už visím na obezitologii. Nyní mám pod 60, je to v pohodě. Mám moc hezké období, nemám vůbec chuť na čokoládu," řekla Super.cz Bára.

Koronavirus velmi zasáhl knižní trh. Bára prozradila, co by dělala, pokud by nás vládní nařízení opět zavřela doma. "Budu číst, hrát společenské hry a věnovat se sexu. Nemyslím si, že bych oproti první vlně chtěla měnit program," dodala s úsměvem. ■