Adrenalin ve Slunečné: Evu Burešovou olizovaly plameny

Eva Burešová Video: FTV Prima

Eva Burešová (27) alias Týna Popelková ze Slunečné zažila během natáčení pořádný adrenalin. Vrhla se totiž přímo do hořícího seníku a plameny jí těsně olizovaly vlasy. V rámci děje totiž seník zachvátil požár a statečná Týna zachraňovala balíky sena před shořením.

„Mám ráda všechna adrenalinová natáčení a z velké míry všem věřím. Kdyby to bylo nebezpečné, tak nás samozřejmě nenechají natáčet. Ale i přesto malé pochybnosti člověk má. Když vidíte, že je za štábem v zázemí připravena sanitka, tak se strach pomalu přikrade,“ přiznává Eva Burešová, která se ale ani na chvíli nenechala zastoupit kaskadérem.

Tři dny před samotným natáčením začali rekvizitáři připravovat dřevěný seník, který byl postaven z vyschlého smrkového dřeva. Speciálními hořáky se do něj pouštěl oheň, který vydával neuvěřitelný žár. Každý balík vážil čtyři sta kilo. Na celé natáčení dohlíželi dobrovolní hasiči z Brandýsa nad Labem, kteří zároveň zahráli sami sebe.

Burešová strávila nejvíc času v těsné blízkosti ohně. Plameny šlehaly herečce kousek za zády. „Jakmile se seno rozhořelo, tak jsem se každých pět vteřin ptala, zda je to opravdu bezpečné,“ usmívá se dnes.

Až po natáčení zjistila, že hasiči, kteří hráli sami sebe, byli praví. „Já to zjistila až později, myslela jsem si, že je to komparz.“

Jakmile padlo „Akce!“, tak se Eva coby Týna rozběhla k seníku a vrhla se na těžké balíky, aby je zachránila před plameny. Prostě je odtlačila.

„Vážně měly čtyři sta kilo? Byl to takový adrenalin, že mi to nepřišlo. Mám asi hodně velkou vnitřní sílu, o které jsem nevěděla. Takže jsem to odkoulela,“ překvapuje Eva samu sebe.

„Pyrotechnik byl schovaný za jedním senem, hlídal, a zároveň reguloval plameny. Také jsme měli záložní plán, únikovou uličku, kterou jsem mohla rychle zmizet, kdyby něco. Přes to všechno musím říct, že adrenalin je neuvěřitelná věc, a já doufám, že nám scenáristé napíšou co nejvíc náročných scén, protože mě to moc baví,“ uzavřela Burešová. ■