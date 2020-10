Orlando Bloom promluvil o životě s novorozenou dcerkou: Prozradil, jestli se víc podobá jemu, nebo mamince Katy Perry

Orlando Bloom a Katy Perry Profimedia.cz

„Když se narodila, říkal jsem si, že je to malá verze mě. Pak ale naštěstí podědila krásné modré oči, které má Katy, a začala vypadat trochu jako moje maminka,“ uvedl Bloom.

Orlando je otcem devítiletého Flynna, kterého má z prvního manželství, a tak má s otcovskou rolí své zkušenosti. Dceru prý nyní pomáhá hlavně uspávat.

„Když byla Katy těhotná, šeptal jsem Daisy buddhistickou mantru. Pokaždé když teď vejdu do místnosti a ona uslyší můj hlas, tak ji to trochu uklidní. A když s ní chodím v náruči a šeptám jí, líbí se jí to, hezky na to reaguje,“ pochlubil se.

Doplnil také, že jejich dcerka spí klidně i celou noc, za což jsou velmi vděční. Rodiče s ní tráví prý většinu času doma. Prozatím se straní fotografů a obličejem dcery se nepochlubili ani na sociálních sítích. ■