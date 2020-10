Miluška Bittnerová se vdávala dva dny před porodem: Rok po svatbě dostala zásnubní prsten, na snubní ještě čeká

Miluška Bittnerová Super.cz

Je to rok a měsíc, co se herečka Miluše Bittnerová (42) stala maminkou. A dva dny před porodem se stihla provdat za svého partnera Reného. Kdyby po ní ale někdo chtěl ukázat snubní prstýnek, měl by smůlu. Teprve nedávno dostala aspoň zásnubní.