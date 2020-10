Sex na jednu noc, alkohol i drogy: Natálie Kocábová napsala kontroverzní román z prostředí pražské umělecké scény

Natálie Kocábová napsala kontroverzní román. Super.cz

"Já vždycky psala autobiograficky laděné knihy, ale byly hodně fantazijní. Tohle autobiografie není, i když tam jsou určité autobiografické části. Je to hodně odpozorované a odposlouchané a vybrala jsem si několik příběhů, které jsem viděla se odehrávat a chtěla je zpracovat," vysvětlila s tím, že takový život, který v knize popisuje, se opravdu v části umělecké scény v Praze vedl. "Ale teď jsme v covidové době, tak se neděje nic," doplnila.

"Myslím, že jsem pronikla do nějakých situací a zacílila na určité typy žen, a tohle tam prostě probíhá. Ale zdráhala bych se říkat, že to je o všech ženách. Je to vhled do určité části umělecké branže. Ale já mezi nimi nejsem, tak to, doufám, takhle nebude chápat někdo ze sociálky. Věděla jsem, že to tak bude působit, ale kdybychom rozpitvali kapitolu po kapitole, tak se naprostá většina nestala anebo stala, ale ne mně," vysvětluje Natálie.

"Jsem stoprocentně lepší matka než moje hlavní hrdinka. Ale já ji nechtěla uhlazovat, nebrala jsem si servítky a bylo to vědomé rozhodnutí," upřesnila s tím, že dopředu nikomu z rodiny, včetně bývalého manžela, s nímž má dvě ze svých tří dětí, knihu číst nedala. "Když píšu něco, kde se hodně inspiruju někým, kdo je blízký, k přečtení to dávám. Ale tohle je směs mnoha příběhů, které jsem zažila nebo viděla někoho zažít, takže to není věc, kterou bych mohla donést jedné osobě a říct: Schval to," uzavřela. ■