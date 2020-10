Se*e každý druhý jídlo a furt jí to prochází. Diváci MasterChefa se zase pustili do Pavlíny, která postupuje dál

Se soutěží se musel rozloučit Pepa (první zprava), s čímž diváci nesouhlasí. Foto: TV Nova

V poslední výzvě se Pepovi nepovedlo zeleninové ragú, stejně jako Pavlíně vývar, který v průběhu přípravy vyvařila. Chyba ale nakonec poslala domů Pepu, který dle diváků v soutěži předváděl stabilně dobré výkony. Svůj názor si fanoušci nenechali pro sebe a do Pavlíny se znovu obuli v diskuzích.

„Pepa udělá jednu věc trochu špatně a jde pryč. Pavlína se*e každý druhý jídlo a furt jí to prochází,“ rozčiluje se jeden z diváků na sociálních sítích. „Pavlína neudělá pořádně vývar, předtím brownies a je ve finále. Klobouk dolů, to, co tam předvádí porota, je nehorázný hnus a doufám, že se za to zpětně stydí. Absolutně nechápu, jak někdo takový může být ve finále,“ přidává se v kritice další.

„Takže Pepa má jídlo sladší, ale jinak v pohodě. Pavlína vyvaří vývar. Postupuje Pavlína. Už na to koukat nebudu,“ prohlásil rezolutně fanoušek. „Nechápu. Pepa je borec kuchař a Pavlína vyvařila zeleninový vývar. Pak aby to zachránila, tak tam nalila vodu z kohoutku a šla do dalšího kola. Děláte si srandu?,“ ptá se jedna z žen.

Diváci také osočují porotu, že Pavlíně nadržuje. Leckdy si neberou žádné servítky. „Vážená poroto, kolik jste za tu komedií dostali zlaťáčků? Asi dost, když tam držíte Pavlínu, která nic neumí. Ať si ji vezme Přemek k sobě do restaurace a vaří mu tam zadarmo. Mě jste zklamali. Jako kuchaři jste super, ale jako zaprodaná porota hnus,“ vyjádřil se divák.

Pavlína našla zastání u samotného Pepy, který po svém odchodu poděkoval prostřednictvím příspěvku na sociálních sítích všem, kteří ho podporovali. Pochopitelně zaznamenal množství nenávisti, která se kolem jeho soupeřky rozpoutala, a tak se k situaci také vyjádřil.

„Nechte Pavlínku na pokoji. Pavlínka je člověk jako my ostatní a sáhněme si do svědomí, komu z nás by se líbilo, kdyby o nás psali tak, jak leckdo píše o Pavlínce. U mě pochopení s kritikou Pavlínky nehledejte,“ napsal Pepa. ■