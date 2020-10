Na novou lásku teď nemyslí: Místo přítelkyně si Vojta Drahokoupil domů pořídil psa

Zpěvák má nového mazlíčka Foto: Instagram Vojty D.

Mladému zpěvákovi tak doma dělá společnost štěně. „Abych měl doma společnost, rozhodl jsem se, že si pořídím pejska. Je to zlatý retrívr a dostal jméno Marley,“ svěřil se Vojta, který si nového parťáka nemůže vynachválit a roztomilého kamaráda bere i k sobě do postele.

Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech nemůže kvůli koronaviru věnovat své práci tolik, kolik by chtěl, tráví nyní čas doma a věnuje se skládání hudby na nové album. Od listopadu už by měl mladý zpěvák začít ale zkoušet nové muzikálové představení Láska nebeská. „Vždycky jsem hrál v historických nebo dobových muzikálech a tohle je první muzikál, který je z dnešní doby. Těším se, že si třeba konečně zahraji v džínách,“ sdělil nám zpěvák, který se objeví v hit muzikálu z písní Waldemara Matušky.

„Budu hrát Ondřeje, což je student medicíny. To je pro mě jako pro hypochondra a člověka, který miluje medicínu, to nejlepší, co se mu mohlo stát,“ prásknul nám Vojta s tím, že kdyby se nevydal na hudební dráhu, možná by medicína zvítězila. „Cítím, že ta doktořina ve mně pořád někde je,“ dodal zpěvák, který se na zkoušení v Divadle Broadway už těší. ■