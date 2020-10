Slavná herečka po letech v kostýmu Cruelly de Vil. „Homemade“ verze je děsivější než ty filmové

Glenn Close Profimedia.cz

Herečka Glenn Close si připomněla roli štěněčí kůže chtivé návrhářky Cruelly de Vil. Tentokrát ovšem neměla k dispozici tým kostymérů a maskérů, ale jen to, co si sama sehnala, například v obchodě s žertovnými předměty, a co dům dal. Výsledkem pobavila fanoušky a upozornila na charitativní akci.