Moderátor Miloš Pokorný leží s covidem. Sestřelilo mě to, netušil jsem, co to umí, řekl a popsal průběh

Miloš Pokorný má koronavirus. Herminapress

Na testy si zašel poté, co mu začalo být špatně, mj. trpěl dušností. „Když jsem na testy šel, tak po vystoupení z auta jsem po několika krocích nemohl chytit dech, což se mi občas stává doteď,“ řekl v Ranním klubu svého domovského rádia ExpresFM. Do vysílání se připojil telefonicky.

„V nemocnici mi pak udělali rentgen a zjistili počínající zápal plic. Došlo mi, že to nebude legrace. Úplně mě to sestřelilo, vůbec jsem netušil, co to umí,“ svěřil.

U moderátora se projevilo několik symptomů nemoci od horeček přes pocit nevolnosti po zimnice a bolesti. „Tím vším jsem si prošel a srovnání s nějakou chřipečkou v mém případě rozhodně není na místě,“ řekl. „Samozřejmě tím někdo může projít v klidu, ale mně bylo opravdu zle,“ dodal Pokorný.

Závěrem posluchačům vzkázal, ať příznaky nepodceňují. „Žádná hysterie, ale opravdu to nepodceňujte.“ ■