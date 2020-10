Libor Bouček má koronavirus: Moderátor popsal průběh nemoci a varoval před absurdními teoriemi

Libor Bouček se léčí s koronavirem. Herminapress

„Je to tak. I mě dostihl ten vir. A to myslím, že jsem udělal maximum pro to, aby se to nestalo. Ale některý hry na schovku vyhrát nejdou. A nemáte je absolutně pod kontrolou. Nepíšu to jako přání soucitu a hledání síly - tu mám. I díky tomu, že nejsem doma sám. Píšu to především pro ty, kteří spíš řeší svůj komfort a osobní pohodu. Ta nemoc je nevyzpytatelná,“ svěřil se moderátor Primy s tím, že má některé typické příznaky nemoci.

„V podstatě každý večer usínáte s odhadem, jestli vám bude lépe nebo hůř. A netrefíte se. Většinou. Bolest hlavy je u mě permanentní, čich kontroluju každý dvě hodiny u voňavky a spát 16 hodin není vůbec žádný problém. Ale o mě fakt nejde. Absolutně nejsem schopen vypozorovat, kde jsem k tomu mohl přijít. Není v silách nikoho trasovat tenhle způsob nárůstu. Přes 4000 je opravdu dost,“ prozradil Bouček s tím, že doufá, že za devět dní bude s manželkou v pořádku.

Nemoc by rozhodně nepřál starším kamarádům a rozepsal se také o zdravotnících, kteří jsou v první linii. „Největší starost mi dělají zdravotníci. Lékaři, sestry a ti, kteří vedou ten křehký, ale zcela nezastupitelný sektor. Ten se teď nemůže zastavit, i když by kvůli viru vlastně několikrát mohl. Logicky se šíří i tam,“ popsal Bouček, který je s manželkou v karanténě a bojuje s nepříjemnou nemocí.

Podle jeho názoru by se lidé měli opravdu snažit, aby se nenakazili a nepřicházet s absurdními teoriemi o nemoci.

„Měli bychom odložit všechno kverulantství, kecy na sociálních sítích a zaručené informace z druhé ruky o tom, jak někomu netestovanému přišel pozitivní výsledek apod. Každý z nás by měl minimalizovat možnost nákazy právě proto, aby obcházela všechny nemocnice. Protože dobrý to teda fakt není,“ dodal Bouček s tím, že nemoc je nepříjemná i pro skoro čtyřicátníka, kterým je on. ■