Strašák alkohol ve Výměně manželek: Kvůli závislosti přišel tatínek o syna, před kamerou neudržel slzy

Výměna manželek Video: TV Nova

Podobně je tomu u čtyřčlenné rodiny z Břežan. Maminka Květa přihlásila sebe a partnera do Výměny právě kvůli tomu, že Filip holduje alkoholu. Údajně si dá pivo hned po ránu, večery rád tráví v hospodě, o víkendech někdy i do rána. Květa doufá, že náhradní maminka Jana jejího partnera za 10 dní srovná. To se ale zdá jako nelehký úkol, protože Filip si otevře pivo hned po jejím příjezdu na uvítanou.

Filip si naštěstí sám uvědomuje, že má s alkoholem problémy. Kvůli závislosti dokonce přišel o syna Olivera, kterého má z předchozího vztahu. Zasáhnout tehdy musela Oliverova babička.

„Když mi bylo 23 roků, malému byl rok, tak ho matka opustila. Ze dne na den jsem se o toho kluka musel začít starat. Našel jsem si nový vztah, novou partnerku, ale ta se se mnou rozešla. To už bylo to poslední. Začal jsem chlastat a hodně. Začal jsem kašlat i na Olíška a moje mamka pak řekla, že takhle už dál ne, a že si ho vezme ona. Není mi líto, že ho má mamka, ale že ho nemám já,“ rozpláče se na kameru Filip.

Podívejte se na emočně vypjatou zpověď ve videoukázce. ■