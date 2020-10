Porod klepe na dveře: Petra Vojtková ale o pohlaví miminka stále mlží

Takhle to manželce Romana Vojtka sluší s bříškem. Super.cz

„Úplně všechno nemám, ne že bych něco zanedbala, ale některé věci potřebujeme dvakrát, protože máme dvoupatrový dům, tak abychom to pořád nestěhovali. Jsou to drobnosti, ty nejzákladnější věci mám, takže kdyby to přišlo zítra, jsme připravení,“ směje se blondýnka.

S manželem, hercem Romanem Vojtkem (48), který už má dceru Editku (10) a syna Bena (5) z předchozího manželství, se pochopitelně bavili o tom, jestli bude přítomný u porodu. „Byl zatím u každého porodu, a samozřejmě by nechtěl, aby tohle byla výjimka, takže se těším, že tam budeme spolu, a že to bude naše velká zkušenost, která nás spojí,“ svěřila se Super.cz natěšená budoucí maminka.

Petra už s péčí o děti zkušenosti má. S Romanem a jeho bývalou ženou se střídavě starají o obě jeho ratolesti, o malého Bena už od dob, kdy byl ještě miminko. Myslí si Petra, že je díky takové zkušenosti na mateřství lépe připravená?

„Chybí mi to těhotenství, porod a prvních pět měsíců,“ rozesmála se herečka. „Roman je úžasný otec, takže já se ničeho nebojím. Myslím, že ani nebudu mít žádnou paniku mu dítě svěřit, kdybych se náhodou chtěla vrátit do divadla,“ míní kráska.

Pohlaví miminka zprvu úzkostlivě tajili, důvodem bylo, že ani oni sami delší dobu nevěděli, jestli blondýnka nosí pod srdcem holčičku, nebo chlapečka. Nyní už mají jasno. „Nechali jsme si říct pohlaví, já bych to nevydržela, myslím si, že ani Roman. Ale zjistili jsme to poměrně pozdě a teď, jak už jedeme do finále, mi přijde zbytečný z toho dělat nějaké haló,“ vysvětlila a dodala, že si to nechají jako překvapení pro ty, kteří ještě neví.

Nemohli jsme ovšem přehlédnout, že kočárek, který si Petra domů odváží, je tmavě zelené barvy. Při otázce, zda by to náhodou nemohl být chlapeček, ale s úsměvem na rtech mlžila a odpověděla, že se jí tahle barva líbí k podzimu a kočárek ve světlejší barvě by snadno umazala. ■